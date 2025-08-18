В России введут биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обновленные нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Осенью российские путешественники смогут воспользоваться биометрическими технологиями для приобретения билетов и прохождения контроля перед посадкой в поезда дальнего следования — такая возможность появится там, где перевозчик обеспечит необходимые технические условия. Эта информация была опубликована правительством 17 августа и стала известна благодаря изданию «РИА Новости».

Новые правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, утверждённые правительством, будут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно обновленным нормам, граждане получат право проходить процедуру идентификации и подтверждения личности при оформлении проездных документов и посадке посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы (ЕБС) при наличии технической готовности железнодорожного оператора.

При этом привычные способы оформления проездных документов и посадки в поезд так же останутся.