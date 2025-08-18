Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Как отмечают специалисты, что кроме остатков дистанционного минирования, в полях и лесополосах часто встречаются кассетные суббоеприпасы.

Саперные группы представительства Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск «Север» продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ территории в Белгородской области.

На кадрах саперная группа выдвинулась в район, который, по оперативной информации, был дистанционно заминирован боевиками ВСУ.

В ходе разведки были обнаружены замаскированные сбросы, визуально похожие на «Колокольчики» – это суббоеприпасы кассетной противопехотной мины западного производства высокого уровня опасности. Саперы уничтожили их на месте обнаружения методом накладного заряда.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения. Работы проводятся в специальных защитных костюмах разминирования ОВР, обеспечивающих безопасность саперов при работе с опасными находками. Каждое действие требует предельной концентрации и строгого соблюдения мер безопасности, так как противник часто использует мины-ловушки и другие коварные методы минирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.