Глава ДНР рассказал, в каких районах республики российские военнослужащие укрепили свои позиции.

Вооруженные силы (ВС) РФ успешно продвигаются по всем направлениям в Донецкой Народной Республике (ДНР) в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он традиционно опубликовал видеообращение с последними сводками с фронта.

«Видим планомерное продвижение и планомерное освобождение территории Донецкой Народной Республики подразделениями Вооруженных сил РФ», — заявил он.

По словам Пушилина, российские бойцы укрепляют свои позиции в селе Шандриголове (Краматорский район), а также в Среднем, что на краснолиманском направлении. Кроме того, военнослужащие активно продвигаются в районе Часова Яра и на константиновском направлении. Там после освобождения Щербиновки развернулись серьезные боестолкновения в районе Клебан-Быкского водохранилища.

На великоновоселовском направлении армия РФ «демонстрирует тот темп, который был заложен какое-то время назад по освобождению, и с переходом, в том числе, на Днепропетровскую область. Как отметил Пушилин, существует целый ряд «локальных участков», где ВС России улучшили свои позиции.

Прежде представители Минобороны РФ заявляли об освобождении населенных пунктов Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. В районах Дибровы, Ивановки, Левадного и Новодаровки российские военные ликвидировали более 215 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), две станции радиоэлектронной борьбы и боевую бронемашину.

