Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Неужели лето закончилось?

Облака и дождь ожидают жителей столичного региона в понедельник, 18 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью температура может упасть до +9.

Ожидается западный и северо-западный со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 740–741 мм рт. ст.