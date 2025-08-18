Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Неужели лето закончилось?
Облака и дождь ожидают жителей столичного региона в понедельник, 18 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью температура может упасть до +9.
Ожидается западный и северо-западный со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 740–741 мм рт. ст.
