«Попросили освободить их дома»: две семьи были выселены ради удобства принца Уильяма

DM: жителей двух домов в Британии попросили съехать для заселения принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Принц намерен переехать, и это отражается на местных жителях.

В Великобритании жителям двух домов было предложено покинуть их для того, чтобы принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон смогли заселиться в свой новый особняк. Об этом пишет Daily Mail.

«Две семьи попросили освободить их дома, чтобы принц и принцесса Уэльские могли жить в особняке с восемью спальнями», — говорится в материале издания.

Уточняется, что предложение о выселении пришло двум семьям, проживающим в коттеджах напротив особняка Форест-Лодж, в который намерен переехать принц.

