В парке Саратовской области скульптура Кота Ученого насмерть придавила девочку

Местная прокуратура начала проверку после гибели малолетней.

Малолетняя девочка погибла после того, как на нее упала деревянная скульптура кота в парке в Саратовской области. Об этом сообщили в местном Следкоме.

Ребенок скончался на месте, несмотря на то, что ее пытались спасти врачи.

Прокуратура Саратовской области проводит проверку после инцидента. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства на территории городского парка.

Городские паблики также сообщают, что скульптура была прогнившей изнутри.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Магаданской области 13-летний подросток умер, надышавшись газом из баллона. Обстоятельства трагедии были установлены быстро. Как выяснилось, 27 июля ребенок в компании двух друзей остался в квартире по улице Гагарина в городе Магадане. Дети нашли себе развлечение — вдыхали газ из баллончика для портативных газовых приборов. Один из них потерял сознание и впоследствии скончался.

