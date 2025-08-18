Пашинян извинился перед Армянской церковью за оскорбительные высказывания

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Политик признал свою вину только по тем эпизодам, по которым получил претензии от комиссии по предупреждению коррупции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за оскорбительные высказывания о священнослужителях. Политик сделал это после того, как государственная комиссия по предупреждению коррупции обнаружила в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц. В публикации в соцсетях он отметил, что хоть и вынужден просить прощения, с некоторыми пунктами обвинения мог бы поспорить.

«Комиссия по предупреждению коррупции зафиксировала нарушение кодекса поведения в моих словах по двум эпизодам. Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас», — написал Пашинян в Facebook*.

Как отметил премьер, ассоциируемая с использованными им выражениями цель политических, духовных и моральных принципов, а также его воля реализовать эту цель при поддержке народа нерушима, потому что это жизненно важная необходимость для политической, правовой и духовной безопасности Армении.

Пашинян подчеркнул, что в «повестке духовного обновления» ему необходимо признать свои ошибки, принять упущения и научиться управлять эмоциями. Поэтому в контексте политического и государственного обновления премьер считает важными терпимость и уважение к государственным демократическим институтам. И эту терпимость он проявляет, принося извинения духовенству.

Нападки Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) временами принимают серьезный оборот. Некоторые его публикации в соцсетях представляют собой не просто критику, а прямые оскорбления с использованием нецензурной лексики. Премьер, в частности, призывает изменить порядок избрания католикоса всех армян, оставив последнее слово в этом решении за государством.

Помимо прочего, в Армении происходят аресты людей, выступающих в поддержку ААЦ или требующих отставки Пашиняна. В том числе представителей церкви. Премьер также обещал лично возглавить борьбу против католикоса всех армян Гарегина II.

Ранее 5-tv.ru писал о протестах, в Армении, последовавших за арестом предпринимателя Самвела Карапетяна, защищавшего ААЦ.

* — Принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России.