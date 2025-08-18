Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием со дня основания

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Ермаченков; 5-tv.ru

Президент подчеркнул, что именно РГО— одно из старейших в стране объединение — положило начало заповедному делу и природоохране.

Президент России Владимир Путин поздравил работников Русского географического общества (РГО) со 180-летием со дня его основания. Глава государства отметил, что это одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, а его достижения и великие имена навечно связаны с судьбой Отечества.

«Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства безо всякого преувеличения огромен», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что во многом благодаря уникальным исследованиям и «по-настоящему героическим экспедициям» РГО человечество обрело уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике, получило ответы на многие вопросы о смене климата, картографии и мировой экономики.

Силами работников РГО Россия стала одним из лидеров в таких сферах как сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов. Президент поблагодарил членов общества — преданных служителей науки, исследователей и хранителей уникальной природы РФ, создателей культурно-исторического наследия многонациональной страны, волонтеров, путешественников, краеведов, этнологов и поисковиков.

«Особо отмечу, что именно РГО стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных», — добавил президент РФ.

Владимир Путин выразил отдельную благодарность попечительскому и медиасовету РГО, людям, которые помогают тысячам россиян воплотить в жизнь их мечты о творчестве и науке.

