«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену

Наследник лидера группы «Любэ» уже знакомится с музыкой, участвует в репетициях и готовится к будущим гастролям.

Лидер группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев нашел себе лучшую замену на время гастрольного тура этнооперы «Князь Владимир». Выбранный исполнитель внешне очень похож на звезду мюзикла, более того, даже голоса у них — будто один человек говорит или поет. Это сын Николая Вячеславовича Павел, который сейчас постепенно внедряется в репетиционный процесс.

Николай Расторгуев с сыном Павлом. 5-tv.ru

Как рассказал журналистам «Известий» автор «Князя Владимира», композитор Игорь Матвиенко, идея привлечь Расторгуева-младшего к работе над шоу принадлежала старшему. Он был удивлен вокальными данными артиста, ну и, конечно, не мог не заметить сходства, которое только на руку. Костюмы отца отлично подошли Павлу, и он прекрасно вжился в образ старца Федора. Сомнений у Матвиенко не осталось.

«Сейчас у нас идут подготовительные работы. На студии репетируем. Камерно. А вот уже большие, сводные репетиции начнутся осенью», — поделился композитор.

В свою очередь Николай Расторгуев считает, что его сын «сам прекрасно справляется», хотя и есть недочеты, над которыми надо поработать. Ответственность за их исправление музыкант взял на себя. Николай Вячеславович готовится быть просто зрителем в день премьеры оперы. Он и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выбыли из состава оперы в связи с плотными графиками.

«Приклеили бороду — никто и не отличит вообще, я это или он. Я знаю по себе, что это страшный стресс для него, потому что выйти на публику с таким мизерным опытом. Конечно, какие-то черты он действительно перенял. Гены, что сделаешь!» — рассудил лидер «Любэ».

По словам Павла Расторгуева, пусть его опыт и невелик, он с детства погружен в артистическую жизнь. Знает, что такое вес сценического костюма, репетиции и так далее. С конца 2024 года он вливается в коллектив и погружается в роль, но все еще взволнован — в таком грандиозном проекте он участвует впервые.

«Я — дитя закулисья, всегда подсматривал за шторкой… Репетиции — они отличаются, конечно, от выхода на сцену. Здесь для меня это впервые и, ну, мандраж, да», — признался Павел.

