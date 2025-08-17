Илан Шор призвал местные власти Молдавии выступить против правящей партии
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Действующий режим Кишинева объявил войну собственному народу, заявил лидер молдавского политического блока «Победа».
Лидер оппозиционного движения «Победа» Илан Шор обратился через свой Telegram-канал к местным и районным органам власти Молдавии с призывом не подчиняться действующей правящей партии.
«Действующий режим объявил войну собственному народу. <…> Но мы должны идти до конца», — написал Шор.
Политик также призвал гражданскую общественность выйти на улицы начиная с 23 августа. По его мнению, только через действия гражданского неповиновения можно добиться изменений.
Ранее правоохранительные органы Молдавии сообщили, что на протесте оппозиционного блока «Победа», были задержаны 69 человек, а также составлено 148 протоколов за различные противоправные действия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Митинг был организован оппозиционным блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Участники акции требовали освободить политических заключенных и положить конец репрессиям против оппозиции.
В полиции сообщили, что были составлены 148 протоколов, большая часть которых касается коррупции при организации собраний и нарушением правил эксплуатации транспортных средств. Еще 12 протоколов было составлено за хулиганство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.