Машина с бомбой для теракта в Крыму прибыла с Украины транзитом через ряд стран

Злоумышленники по указанию украинских спецслужб планировали взорвать Крымский мост.

Автомобиль Chevrolet Volt, перевозивший мощное самодельное взрывное устройство для теракта на Крымском мосту, прибыл в Россию с территории Украины транзитом через несколько стран. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Далее она должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя. Потом злоумышленники планировали передать авто другому водителю — он выехал бы на нем в Крым через Крымский мост, а затем стал невольным террористом-смертником. Киевский режим намеревался использовать ничего не подозревающего шофера «в темную».

Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России соучастники теракта действовали по указанию украинских спецслужб. Представителям ФСБ удалось своевременно вскрыть планы террористов, обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомобиле, а также задержать всех несостоявшихся исполнителей провокации.

В 2025 году спецслужбы Украины уже дважды попытались устроить диверсии на Крымском мосту с использованием машин, заряженных взрывчаткой. Так, 2 апреля на границе Белоруссии и Польши белорусские силовики задержали микроавтобус с 500 килограммами синтетической взрывчатки, предназначенной для теракта. Участники также хотели использовать водителя в качестве ничего не подозревающего смертника.

«По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — сказано в заявлении ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ удалось предотвратить атаку украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию.

