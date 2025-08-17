Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В соревнованиях на время приняли участие более 11 тысяч спортсменов.

Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт — на время соревновались более 11 тысяч спортсменов. Всего в мероприятии приняли участие свыше 30 тысяч человек.

«Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут — это 16 километров дистанции в центре столицы. Установили рекорд России по самому массовому бесплатному старту по Садовому кольцу. Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соревновательном или любительском формате дети могли пробежать дистанцию от 500 метров, а опытные участники — до 16 километров. Победителям и призерам вручили подарки и кубки.

Кроме того, в фестивальном городке гостей ждали интерактивные площадки партнеров мероприятия, а вдоль маршрута выступали артисты.

