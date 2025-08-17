Депутат Украины Дмитрук: Зеленскому пишут тексты, которые он просто озвучивает

В речи главы киевского режима все чаще звучат формулировки, которые не свойственны риторике политиков Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет самостоятельности в своих заявлениях, а лишь зачитывает заранее подготовленные тексты. Об этом 17 августа в беседе с «Известиями» заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

По его мнению, в последних выступлениях главы украинского государства четко прослеживается отсутствие личной позиции. Как отметил Дмитрук, в речи Зеленского все чаще звучат формулировки, которые не свойственны риторике украинских политиков.

Он также предположил, что в случае личной встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом Зеленский мог бы принять решения, отличные от тех, что обсуждались ранее с представителями Европы.

Кроме того, депутат прокомментировал возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, которые, по его словам, могут сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на территории Украины.

«Трамп, слава богу, увиделся с Путиным на по-настоящему первом мирном саммите в Аляске, где реально встретились люди, которые ищут мира», — подчеркнул Дмитрук.

