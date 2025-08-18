ФСБ опубликовала видео задержания террористов, готовивших атаку на Крымский мост

Фото, видео: пресс-служба ФСБ; 5-tv.ru

Злоумышленники хотели сделать смертником водителя, который даже не подозревал, в какое преступление его вовлекли. Именно в его машину поместили бомбу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ показали кадры задержания террористов, готовивших провокацию в Крыму по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Злоумышленники планировали совершить атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой.

Следствием было установлено, что машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в РФ с Украины транзитом через ряд стран — пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя.

Далее подозреваемые намеревались передать авто другому водителю — он должен был попасть на полуостров через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Киевский режим планировал использовать второго шофера «в темную».

«Несмотря на все ухищрения украинских террористов, сотрудникам ФСБ удалось своевременно вскрыть их планы, выявить и обезвредить взрывное устройство, тщательно замаскированное в автомобиле Chevrolet Volt, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны… Возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — сказано в заявлении ФСБ.

Как отметили в ведомстве, это уже вторая попытка спецслужб Украины совершить диверсию на Крымском мосту с использованием машин, заряженных большим количеством взрывчатки, в 2025 году. Так, 2 апреля на белорусско-польском участке государственной границы белорусскими силовиками был задержан микроавтобус с более чем полутонной синтетической взрывчатки, предназначенной для теракта. Участники также хотели использовать водителя в качестве ничего не подозревающего смертника.

