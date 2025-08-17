«Мальчик с душой мудреца»: сын Айзы покорил вулкан Агунг на Бали

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/aizalovesam; 5-tv.ru

Пятнадцатилетний Сэм — старший наследник блогерши от брака с рэпером Гуфом.

Сэм Долматов, 15-летний сын известного блогера и предпринимательницы Айзы-Лилуны Ай, осуществил свое первое серьезное восхождение. Об этом значимом моменте в жизни сына Айза рассказала в личном блоге в соцсетях, опубликовав эмоциональное видео, где запечатлен момент покорения вулкана Агунг на Бали.

Как поделилась Айза, мечта покорить вершину у Сэма появилась еще в возрасте четырех лет. В своем посте она призналась, что не смогла сдержать слез, пересматривая кадры с сыном.

«Ты всегда доводишь дело до конца, и я восхищаюсь тобой. Из всех детей мира мне достался ты, мальчик с душой мудреца. В таких моментах моя гордость тобой не знает предела… Ты так многому меня учишь. И я так счастлива, что тебя в 15 лет интересует совершенно другое», — написала Айза.

Сэм — старший сын Айзы от брака с рэп-исполнителем Гуфом (Алексей Долматов). Как ранее рассказывала блогерша, их отношения завершились по причине отсутствия любви. Также у нее есть второй сын, Элвис, от предпринимателя Дмитрия Анохина.

На данный момент Айза живет с детьми на Бали. Несмотря на расставание с Гуфом, они продолжают общаться и сохраняют теплый, уважительный контакт.

