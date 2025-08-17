«Лето не уйдет по-английски»: какая погода ждет москвичей в конце августа

Синоптик Тишковец: потепление до +25 градусов возможно в Москве в конце августа

Прошедшая суббота стала последним днем с июльской температурой.

В Москве в конце августа возможно повышение температуры до +25…+30 градусов, сообщил 17 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25…+30», — отметил он в своём Telegram-канале.

По мнению синоптика, начало сентября ожидается теплым, но в отличие от прошлого года, этот месяц не станет «очередным летним месяцем».

«Средний температурный фон в сентябре, как и количество осадков, будут близкими к своей многолетней норме (норма для Москвы — ночь +7,1/день +15,4)», — добавил Тишковец.

