Молдавская диаспора в России потребовала от Кишинева увеличить число участков на выборах

Молдавские диаспоры из российских регионов обратились к властям страны, ответственным за проведение парламентских выборов, а также написали письма в международные организации с просьбой увеличить количество избирательных участков для голосования. Соответствующее заявление было опубликовано 17 августа представителями диаспоры.

В частности, организация «Молдавское достояние» из Санкт-Петербурга направила официальные письма в адрес Центральной избирательной комиссии Молдавии, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, посольства Молдовы в России, Бюро по связям с диаспорой, а также в БДИПЧ, ОБСЕ и ее миссию в Кишиневе. Основная цель обращения — «защита законных прав на полноценное участие молдаван России в парламентских выборах в Молдавии».

«Мы не смогли остаться в стороне в данной ситуации, так как на первом месте для нас остается защита прав и интересов наших соотечественников», — подчеркнул глава организации Федор Урсу.

Диаспора подчеркивает необходимость создания достаточного количества участков для голосования и соблюдения всех установленных правил, которые должны гарантировать избирательные права граждан Молдавии, проживающих за пределами родины.

Выборы в парламент Республики Молдова запланированы на 28 сентября.

