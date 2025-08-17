В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали три мирных жителя

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vgladkov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди них — ребенок.

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали трое мирных жителей, среди которых — ребенок. Об этом 17 августа сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Никитское Борисовского района от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. <...> В Белгородском районе мама и ее 13-летняя дочь получили баротравмы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь: у них диагностированы множественные травмы и ранения от осколков. Все трое были доставлены в больницу.

Также, по данным Гладкова, обстрелам подверглись сразу несколько населенных пунктов, включая Нечаевку, Октябрьский, Шебекино, Новую Таволжанку, Грайворон и Дорогощь. В этих районах зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

