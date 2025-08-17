Число погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 14 человек

Фото, видео: МЧС; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в поселке Лесной.

Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области увеличилось до 14, пострадавших — до 135, сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы после происшествия в поселке Лесной, на месте происшествия также работают и психологи. Кроме них активное участие в спасательной операции принимают собаки.

Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел 15 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Рязанской области 18 августа объявлено днем траура. В этот день там будут приспущены государственные флаги. Кроме того, учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям было рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Семьям погибших будет выплачено по 1 567 000 рублей, пострадавшие же получат от 313 до 627 тысяч рублей — в зависимости от причиненного вреда здоровью. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

