«Гораздо жестче Карла»: принц Уильям намерен лишить своего дядю всех титулов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследник престола давно находится в напряженных отношениях с 65-летним принцем Эндрю.

Принц Уильям планирует лишить своего дядю, принца Эндрю, оставшихся званий и почестей после восшествия на трон. Как сообщает Radar Online со ссылкой на приближенные к наследнику источники, Уильям намерен навести порядок в королевской семье и избавить монархию от следов репутационных скандалов.

«Общественность заслуживает знать, что монархия свободна от скандалов», — приводит издание слова принца, которые, по мнению инсайдеров, служат четким намеком на его решимость применить меры против герцога Йоркского.

По имеющимся данным, между 44-летним Уильямом и 65-летним принцем Эндрю уже давно существуют серьезные разногласия. Поведение герцога, ставшего участником громких скандалов, привело к его падению в глазах публики и резкому снижению популярности.

В отличие от своего отца, короля Карла III, который придерживается более сдержанной линии в духе королевы Елизаветы II и старается не афишировать внутренние конфликты, Уильям, по данным из дворца, готов действовать решительно и публично.

«Уильям гораздо жестче Карла, когда речь идет о защите репутации монархии. Он прекрасно осознает вред, который Эндрю нанес монархии, и не побоится действий, которых могла бы избежать его бабушка или отец. Вопрос о герцогстве Эндрю может быть поднят, когда Уильям взойдёт на престол», — рассказал изданию один из бывших сотрудников дворца.

Падение репутации принца Эндрю началось из-за его дружбы с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Несмотря на категорические отрицания со стороны герцога, интервью BBC Newsnight 2019 года только усилило критику, и вскоре Эндрю был вынужден отказаться от выполнения публичных обязанностей.

Хотя принц Эндрю по-прежнему присутствует на отдельных семейных мероприятиях — таких как рождественская прогулка в Сандрингеме или пасхальная служба — он лишен официальной роли при дворе. Его членство в Ордене Подвязки остается в силе, и только монарх вправе его аннулировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.