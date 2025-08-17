Московская международная неделя кино объединит представителей 21 страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Они обсудят использование ИИ в процессе создания фильмов и сериалов и возможности, которые предоставляет столица для съемок.

С 23 по 27 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино. Гостей ждут показы отечественных и зарубежных лент, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, в числе которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Проект объединит десятки площадок по всему городу — кинотеатры, кинопарк „Москино“, Парк Горького, музей-усадьбу „Кусково“ и многие другие», — рассказала Наталья Сергунина.

На большинство событий необходима предварительная регистрация. Посмотреть детали и условия посещения можно на официальном сайте.

Показы под открытым небом и благотворительный аукцион

Нововведение этого года — мобильный кинотеатр. С 17 августа он начнет курсировать по столице, в том числе остановится в усадьбе Алтуфьево, парке «Красная Пресня» и Перовском парке. Передвижное кино будет разворачиваться в полноценное пространство с мягкими пуфами и лежаками на свежем воздухе. На дневных и вечерних сеансах зрителям предложат оценить около 30 картин российских и зарубежных авторов. В афише — такие фильмы, как «Москва слезам не верит», «Мастер и Маргарита», «Сто лет тому вперед», «Легенда № 17».

На 26 августа запланирован первый в России открытый благотворительный аукцион реквизита из отечественных фильмов и сериалов. В нем предложат принять участие всем желающим.

Несколько мероприятий пройдет в Киностудии Горького. Здесь с 24 по 27 августа для жителей и гостей столицы состоятся экскурсии, тематический квиз, занятия по актерскому мастерству и созданию полнометражных лент.

