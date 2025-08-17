«Спасибо Белоруссии»: Трамп назвал Лукашенко могущественным лидером

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Американский президент выразил надежду, что Минск освободит 1300 заключенных.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко могущественным лидером. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Спасибо Белоруссии и ее могущественному лидеру», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп выразил надежду на освобождение в Минске 1,3 тыс. заключенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о телефонном разговоре с лидером Белоруссии Алекандром Лукашенко. Разговор произошел за два часа до начала российско‑американского саммита в Анкоридже. Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 16 человек, по словам американского лидера это было сложным и долгожданным событием. Также Дональд Трамп выразил надежду на встречу в Белоруссии.

