«Спасибо Белоруссии»: Трамп назвал Лукашенко могущественным лидером
Трамп назвал Лукашенко могущественным лидером
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Американский президент выразил надежду, что Минск освободит 1300 заключенных.
Президент США Дональд Трамп назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко могущественным лидером. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Спасибо Белоруссии и ее могущественному лидеру», — написал Трамп.
Кроме того, Трамп выразил надежду на освобождение в Минске 1,3 тыс. заключенных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox рассказал о телефонном разговоре с лидером Белоруссии Алекандром Лукашенко. Разговор произошел за два часа до начала российско‑американского саммита в Анкоридже. Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование 16 человек, по словам американского лидера это было сложным и долгожданным событием. Также Дональд Трамп выразил надежду на встречу в Белоруссии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.