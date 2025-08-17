Умер актер из «Звездных войн» Теренс Стэмп

Фото: www.globallookpress.com/Zou Zheng

За свою карьеру он снялся более чем в 80 картинах.

Умер британский актер Теренс Стэмп. Он известен по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах». Актеру было 87 лет, сообщает Reuters.

Причины смерти Стэмпа не уточняются. Он был один из наиболее востребованных британских артистов 1960-х годов. Наибольшую известность ему принесли роли генерала Зода в фльмах «Супермен» и «Супермен-2».

Стэмп также снимался в ленте «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угрозая», фильмах «Горькая Жатва» и «Прошлой ночью в Сохо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 49-м году жизни скончался российский актер дубляжа Дмитрий Гранкин. Информация о его кончине появилась 17 августа на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По уточненным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне тяжелого заболевания почек.

