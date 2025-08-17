В Кишиневе 69 человек задержали во время протеста оппозиционного блока «Победа»

Фото, видео: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Митинг был организован против политики президента Майи Санду.

Правоохранительные органы Молдавии сообщили, что на протесте оппозиционного блока «Победа», были задержаны 69 человек, а также составлено 148 протоколов за различные противоправные действия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Митинг был организован оппозиционным блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Участники акции требовали освободить политических заключенных и положить конец репрессиям против оппозиции.

«69 участников протеста и три автомобиля были доставлены в инспекторат. Изъяты 76 палаток, четыре спальных мешка и надувной матрас», — отметили в пресс-службе полиции.

В полиции сообщили, что были составлены 148 протоколов, большая часть которых касается коррупции при организации собраний и нарушением правил эксплуатации транспортных средств. Еще 12 протоколов было составлено за хулиганство.

Богдан Цырдя один из представителей партии социалистов, которые участвуют в митинге против назначения новых судей Конституционного суда (КС) страны у здания парламента в Кишиневе, в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что протесты будут усиливаться на фоне экономического кризиса, инфляции и произвола в стране. Протестные акции идут уже по всей стране, однако власти пытаются их пресечь.

«Вчера был митинг протеста у ж/д вокзала, где разогнали палаточный городок, арестовали там Покемона, Лабубу, бог знает кого. Сегодня еще один митинг. Ранее были еще митинги. Выходят на протесты ассоциации транспортников, выходят фермеры», — отметил Цырдя.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон объяснил, что нынешняя власть понимает, что не получит парламентское большинство на выборах, которые пройдут 28 сентября. По его словам, они «пытаются подстраховаться разными методами, которые можно считать узурпацией власти».

«Буквально несколько недель назад они поменяли закон и дали дополнительные полномочия Совбезу и президенту Майе Санду, это притом что у нас парламентская страна. Это антиконституционно», — отметил Игорь Додон.

По мнению Додона, власти стремятся подчинить Конституционный суд, чтобы иметь возможность не признавать итоги выборов и препятствовать выдвижению премьер-министра от оппозиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция пресекла попытку сторонников оппозиционного блока «Победа» установить палаточный лагерь на железнодорожном вокзале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.