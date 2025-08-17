«И орал, и визжал»: Стас Пьеха о проблемах со здоровьем после выступления в Нижнем Новгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году артисту уже приходилось отменять несколько концертов по рекомендации врачей из-за плохого самочувствия.

Певец Стас Пьеха откровенно рассказал поклонникам в личном блоге в соцсетях о проблемах со здоровьем после выступления в Нижнем Новгороде 16 августа. Концерт был приурочен к 804-летию города.

Пьеха признался, что мероприятие потребовало от него значительных усилий, что не лучшим образом сказалось на его самочувствии.

По словам артиста, он уже давно сталкивается с нарушениями сна и регулярно консультируется со специалистами в этой области.

«Все говорят: „Слушай, тебе просто спать надо научиться“», — процитировал он мнение врачей, отметив, насколько важен качественный отдых для восстановления сил.

Тем не менее, как подчеркивает исполнитель, после эмоционально и физически насыщенных концертов расслабиться и заснуть ему становится особенно трудно.

«Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы еще больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик», — поделился артист в сообщении к своим подписчикам.

Проблемы со здоровьем, к сожалению, не редкость в жизни Стаса Пьехи. Ранее в этом году ему уже приходилось отменять часть запланированных концертов по рекомендации врачей из-за недомогания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



