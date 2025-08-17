Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава Незалежной полетит в Вашингтон в понедельник, 18 августа.
Президент США Дональд Трамп в понедельник сперва встретится с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС. Об этом пишет Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС», — сообщается в публикации.
В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа. При этом глава Незалежной потребовал у Европы гарантии безопасности для Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из лидеров Европы отправится с Зеленским в Вашингтон.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.