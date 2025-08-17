Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Глава Незалежной полетит в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сперва встретится с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС. Об этом пишет Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС», — сообщается в публикации.

В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа. При этом глава Незалежной потребовал у Европы гарантии безопасности для Украины.

