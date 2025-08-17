Путин и Токаев обсудили ход реализации совместных проектов в сфере энергетики

Фото: © РИА Новости/Павел Баранов

Президент Казахстана также поздравил российского коллегу с успешным проведением встречи на Аляске.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил прогресс в реализации совместных энергетических проектов, приносящих взаимную выгоду. Об этом сообщили 17 августа на официальном сайте Кремля.

«Затронуты также некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Владимир Путин оценил итоги российско-американской встречи на Аляске. Она состоялась 15 августа 2025 года.

Президент Казахстана выразил свои поздравления в связи с успешным проведением переговоров, целью которых являлось урегулирование конфликта на Украине на долгосрочной основе.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.

После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа.

Ранее 5.tv сообщал, что Лукашенко рассказал Путину о телефонном разговоре с Трампом.

