Путин и Токаев обсудили ход реализации совместных проектов в сфере энергетики
Фото: © РИА Новости/Павел Баранов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент Казахстана также поздравил российского коллегу с успешным проведением встречи на Аляске.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил прогресс в реализации совместных энергетических проектов, приносящих взаимную выгоду. Об этом сообщили 17 августа на официальном сайте Кремля.
«Затронуты также некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики», — указано в сообщении.
Отмечается, что во время разговора Владимир Путин оценил итоги российско-американской встречи на Аляске. Она состоялась 15 августа 2025 года.
Президент Казахстана выразил свои поздравления в связи с успешным проведением переговоров, целью которых являлось урегулирование конфликта на Украине на долгосрочной основе.
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.
После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа.
Ранее 5.tv сообщал, что Лукашенко рассказал Путину о телефонном разговоре с Трампом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.