Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер призвал следить за новостями.

Президент США Дональд Трамп отметил существенный прогресс в отношении России и призвал следить за развитием событий.

«Большой прогресс по России. Не отключайтесь», — отметил он в социальной сети Truth Social.

В одной из своих публикаций Трамп также подчеркнул, что его встреча на Аляске была «замечательной», и обвинил СМИ в том, что они искажают факты о саммите на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.

После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Белорусский лидер поприветствовал предпринимательные шаги России, направленные на дипломатическое разрешение конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.