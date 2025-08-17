«Очень хорошо»: госсекретарь США Рубио назвал саммит на Аляске продуктивным

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

По его словам, единственный способ достичь соглашения по любому вопросу — это компромисс.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске прошли очень продуктивно. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Спасибо. Очень хорошо, было очень продуктивно», — прокомментировал Рубио.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.

После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.

