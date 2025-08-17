Чемпионку РФ по велоспорту Третьякову дисквалифицировали за допинг

Фото: Patrick Semansky/ТАСС

Спортсменка отстранена от большого спорта на четыре года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по велоспорту за употребление допинга. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации велосипедного спорта РФ (ФВСР).

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсменку Третьякову Екатерину на 4 года за нарушение п. 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 24 июля 2025», — говорится в сообщении на сайте.

Сообщается, что спортсменка сдавала допинг-пробу в апреле этого года, и она дала положительный результат. С учетом уже отбытого периода временного отстранения, было принято решение дисквалифицировать Третьякову до 26 мая 2029 года.

