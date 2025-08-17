Лукашенко рассказал Путину о прошедшем телефонном разговоре с Трампом
Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент Белоруссии приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с российским лидером Владимиром Путиным прошедшим телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Александр Лукашенко рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении на сайте.
По данным пресс-службы, белорусский лидер выразил поддержку действиям России, направленным на дипломатическое разрешение конфликта на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после саммита на Аляске. Путин поделился результатами встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, и длилась почти три часа. По ее итогам российский президент подчеркнул готовность американской стороны искать пути для мирного решения конфликта на Украине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.