Уиткофф: США и Россия согласовали гарантии безопасности для Украины

Глава Незалежной полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа.

В понедельник с Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Об этом заявил специальный посланник амкриканского лидера Стив Уиткофф в интервью CNN.

Он добавил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Киева.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.

После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полетит в Вашингтон на встречу с Трампом в понедельник, 18 августа. При этом глава Незалежной потребовал у Европы гарантии безопасности для Украины.

