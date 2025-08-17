Один не справится: кто из лидеров Европы отправится с Зеленским в Вашингтон
BBC: в переговорах Трампа и Зеленского примут участие Мерц, Рютте и Стармер
Фото: Reuters/Brian Snyder
Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа в Белом доме.
Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Украины Владимира с американским лидером Дональдом Трампом, которая пройдет в Вашингтоне. Об этом сообщил BBC со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штефана Корнелиуса.
«Поездка станет своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — отметил пресс-секретарь канцлера.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы гарантии безопасности, территориальные споры и дальнейшую поддержку Украины.
BBC также сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединятся к переговорам президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров в Белом доме.
«Кир Стармер подтвердил, что будет в числе тех, кто примет участие во встрече президента Трампа и президента Зеленского в Белом доме завтра. Генсек НАТО Рютте также примет участие во встрече», — отмечает издание.
Кроме того, по информации телеканала, в Вашингтоне в понедельник также ожидаются визиты президента Финляндии Александра Стубба и президента Франции Эммануэля Макрона.
