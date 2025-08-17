ЕС может представить новый 19-й пакет санкций против РФ в начале сентября

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Евросоюз продолжает настаивать на «мире через силу» с «соблюдением территориальной целостности Украины».

ЕС может представить новый 19-й пакет санкций против России в начале сентября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС продолжает настаивать на «мире через силу» с «соблюдением территориальной целостности Украины».

Глава Еврокомиссии намерена принять участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, которые должны состояться 18 августа. Об этом она ранее сообщила у себя в соцсети X.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, за день до встречи с Трампом, 17 августа, она примет Зеленского в Брюсселе. Затем они встретятся с участниками «коалиции желающих».

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Одной из главных тем разговора было урегулирование конфликта на Украине. Беседа проходила за закрытыми дверьми. Саммит длился 2 часа 45 минут. И Путин, и Трамп остались довольны итогами длительной беседы.

После этого глава Белого дома обратился к Зеленскому и призвал его немедленно приступить к мирным переговорам. Позже они созвонились. В ходе разговора Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет.

