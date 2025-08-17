Актер дубляжа Дмитрий Гранкин умер в возрасте 48 лет

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Гранкин/id50560202

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне болезни почек.

На 49-м году жизни скончался российский актер дубляжа Дмитрий Гранкин. Информация о его кончине появилась 17 августа на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, Дмитрий Гранкин скончался 12.08.2025 в 22:30 в Елизаветинской больнице», — указано в сообщении.

По уточненным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне тяжелого заболевания почек.

Дмитрий Гранкин родился в 1977 году и окончил Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге в 1998 году. Он работал над дубляжом множества фильмов и мультфильмов, однако широкую известность получил благодаря озвучке персонажей Рона Так-Себе из сериала «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из мультфильма «Лесная братва».

