«Начать с чистого листа»: принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в новый дом

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вскоре покинут коттедж Аделаида, где семья жила с 2022 года недалеко от школы Лэмбрук, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Именно в этом коттедже принц и принцесса пережили череду тяжелых событий, включая смерть королевы Елизаветы II и проблемы со здоровьем. Как сообщает The Sun, переезд даст возможность оставить прошлые трудности позади и начать новую главу жизни.

Новая резиденция, известная как Форест-Лодж или «лесной домик», расположена в сердце Большого Виндзорского парка. Построенный в георгианском стиле коттедж имеет девять пролетов, венецианские окна и восемь спален, а его стоимость оценивается примерно в 21 миллион долларов.

Форест-Лодж значительно просторнее прежнего жилища, что позволит семье комфортно жить и воспитывать детей. Источники отмечают, что новый дом станет для Уильяма и Кейт постоянным местом проживания.

Все расходы на переезд и реновацию покрываются лично принцем и принцессой, без привлечения средств британских налогоплательщиков, что подчеркивает их стремление к самостоятельности и приватности.

Ожидается, что переезд станет важным этапом в жизни королевской семьи, позволив Уильяму и Кейт сосредоточиться на семье и обязанностях, не отвлекаясь на прошлые трудности.

