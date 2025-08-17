Над территорией Смоленской АЭС перехвачен украинский БПЛА

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ предотвратила атаку вражеского дрона.

ФСБ России 17 августа сообщила о том, что удалось предотвратить атаку украинского беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, в воскресенье был подавлен беспилотный летательный аппарат, который оказался ударным БПЛА «Спис» украинского производства. Дрон был нейтрализован с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией атомной электростанции.

«Спис» («копье») — украинский боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 мм. Устанавливается на легких боевых бронированных машинах (БТР, БМП и т. п.) или плавучих средствах.

