Токаев поздравил Путина с итогами саммита на Аляске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Казахстана считает эту встречу прорывной в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с итогами российско-американского саммита в Аляске. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера.

Токаев подчеркнул значимость прямого диалога между Путиным и президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду, что эта встреча станет шагом к укреплению международного сотрудничества.

Лидеры также обсудили ключевые направления двусторонних отношений и мировую повестку, отметив необходимость тесного взаимодействия по вопросам безопасности, экономики и региональной стабильности.

Ранее Путин подробно информировал белорусского лидера Александра Лукашенко о результатах переговоров с президентом США. Лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию в регионе и затронули ряд вопросов в двусторонних отношениях.

Саммит Путина и Трампа прошел 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и продолжался почти три часа. По итогам встречи российский лидер отметил готовность Вашингтона искать пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.