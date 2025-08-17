Вучич назвал встречу Путина и Трампа на Аляске решающей для всего мира

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Президент Сербии подчеркнул, что диалог президентов России и США способствует укреплению международной безопасности.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске имеет «исключительное значение» для будущего Европы и особенно для Сербии.

По его мнению, диалог мировых лидеров способствует снижению внешнего давления на страну и уменьшению напряженности, с которой сталкиваются сербские граждане.

«Установление мира — величайший интерес всех людей на планете, а для Сербии это особенно важно, поскольку часть давления на наш народ и государство станет меньше или исчезнет», — отметил президент.

Он также обратил внимание на экономический аспект: мирные переговоры открывают новые возможности для расширения сотрудничества Сербии с США и Россией, а также с другими странами, что может способствовать росту торговли и инвестиций.

Вучич подчеркнул, что Сербия приветствует усилия мировых лидеров по снижению глобальной напряженности и считает, что подобные инициативы укрепляют международную безопасность.

По мнению президента, успех таких переговоров напрямую влияет на улучшение политической и экономической ситуации в стране и регионе, а также служит примером важности дипломатического диалога на высшем уровне.

