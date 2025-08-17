Путин и Лукашенко провели телефонный разговор после саммита на Аляске

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Лидер России подробно рассказал белорусскому коллеге о результатах встречи с президентом США.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Это первый контакт лидеров после саммита России и США на Аляске.

Путин подробно рассказал белорусскому коллеге о результатах встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Главы государств обсудили региональную ситуацию, а также коснулись ряда двусторонних вопросов в отношениях Москвы и Минска.

Незадолго до саммита Лукашенко общался по телефону и с американским лидером. В том разговоре речь шла о ситуации на Украине и перспективах урегулирования. Трамп тогда принял приглашение посетить Минск.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска, и длилась почти три часа. По ее итогам российский президент подчеркнул готовность американской стороны искать пути для мирного решения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.

