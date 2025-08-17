«Добилась своего»: Виктория Боня подарила дочери лошадь

Фото, видео: Telegram/Виктория Боня/v_bonya; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

Телеведущая с гордостью поделилась новостью с подписчиками.

Телеведущая Виктория Боня удивила поклонников необычным подарком для своей 13-летней дочери Анджелины — теперь у девочки есть собственная лошадь.

Виктория поделилась радостной новостью в своем блоге, отметив, что дочь давно мечтала о таком подарке.

«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — сказала Боня, добавив, что лично будет возить девочку на конюшню.

Телеведущая подчеркнула, что наследница «своего добилась».

Анджелина — единственная дочь Виктории от бизнесмена Алекса Смерфита. Девочка родилась и выросла в Монако, и в последние годы все чаще появляется в социальных сетях матери. Боня активно делится моментами из их совместной жизни, показывая, как взрослеет ее дочь.

Особую популярность получили ролики Виктории и Анджелины в соцсетях. В них мать и дочь обсуждают проблемы подростков, макияж, моду и недопонимания между поколениями. Эти видео быстро набрали просмотры, а некоторые блогеры даже стали снимать пародии.

Зрителей особенно привлекает искренность: Анджелина нередко реагирует на идеи матери сдержанно или без энтузиазма, но Боня намеренно не скрывает этих моментов. Девочка говорит на смеси английского и русского языков, что подчеркивает ее европейское воспитание и отличает от сверстников из России.

