«Добилась своего»: Виктория Боня подарила дочери лошадь
Фото, видео: Telegram/Виктория Боня/v_bonya; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru
Телеведущая с гордостью поделилась новостью с подписчиками.
Телеведущая Виктория Боня удивила поклонников необычным подарком для своей 13-летней дочери Анджелины — теперь у девочки есть собственная лошадь.
Виктория поделилась радостной новостью в своем блоге, отметив, что дочь давно мечтала о таком подарке.
«Все, у Энжика теперь есть лошадь, и она будет кататься каждый день», — сказала Боня, добавив, что лично будет возить девочку на конюшню.
Телеведущая подчеркнула, что наследница «своего добилась».
Анджелина — единственная дочь Виктории от бизнесмена Алекса Смерфита. Девочка родилась и выросла в Монако, и в последние годы все чаще появляется в социальных сетях матери. Боня активно делится моментами из их совместной жизни, показывая, как взрослеет ее дочь.
Особую популярность получили ролики Виктории и Анджелины в соцсетях. В них мать и дочь обсуждают проблемы подростков, макияж, моду и недопонимания между поколениями. Эти видео быстро набрали просмотры, а некоторые блогеры даже стали снимать пародии.
Зрителей особенно привлекает искренность: Анджелина нередко реагирует на идеи матери сдержанно или без энтузиазма, но Боня намеренно не скрывает этих моментов. Девочка говорит на смеси английского и русского языков, что подчеркивает ее европейское воспитание и отличает от сверстников из России.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.