«Радуюсь»: Брухунова рассказала о поддержке подписчиков в соцсетях

Супруга Евгения Петросяна отметила, что ежедневно получает положительные комментарии от интернет-пользователей.

Недавно супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала обращение одной из читательниц, которая призналась, что изначально подписалась на аккаунт Брухуновой ради любопытства.

Но спустя год регулярных наблюдений изменила мнение: отметила ее вкус, харизму и умение делиться впечатлениями, которые помогают другим людям. Дело в том, что супруга юмориста нередко становится объектом нападок хейтеров и обсуждений в СМИ.

Однако в своих социальных сетях она старается доказывать, что за громкими заголовками стоит человек, который делится с аудиторией опытом и полезными советами. По словам Татьяны, многие подписчики искренне благодарят ее за публикации и вдохновляются ее образом жизни.

«Как можно вас не любить?» — написала подписчица.

Брухунова отреагировала на сообщение и заметила, что подобные слова поддержки получает ежедневно уже несколько лет.

«Я радуюсь, когда человек не идет на поводу у толпы, а старается разобраться и узнать меня лучше», — призналась она.

При этом в последние месяцы Татьяна активно отвечает и на негативные комментарии. Делает она это в ироничной форме, заявляя, что не против, если кому-то хочется «перемыть ей кости». Более того, Брухунова позволила себе резкие замечания в адрес актрисы Ирины Безруковой, отметив, что та давно не появлялась в успешных проектах.

По словам самой Татьяны, ее жизнь не сводится к тому, чтобы оправдывать ожидания публики. Главное для нее — поддержка мужа.

«Мне повезло. Для Евгения я красива всегда — даже в домашней одежде и с небрежной прической», — подчеркнула Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Брухунова снова оказалась в центре модного скандала.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.