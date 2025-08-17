В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным джипом

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев.

В Сочи 17 августа произошло ДТП: перевернулся УАЗ «Патриот» с туристами. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев.

Авария случилась утром. Экскурсионный внедорожник, в котором находилась группа туристов, двигался по горной дороге и в какой-то момент опрокинулся на бок. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при движении по подъему.

В результате происшествия пострадали пять туристов и водитель автомобиля. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пассажиров, по данным СМИ, могли быть несовершеннолетние.

Прокуратура Краснодарского края также начала проверку организации джипинг-туров в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и соблюдению правил при перевозке туристов. Ведомство подчеркнуло, что деятельность, связанная с экстремальными экскурсиями, должна осуществляться только при строгом соблюдении требований законодательства.

Ранее власти Кубани неоднократно предупреждали об опасности участия в несанкционированных поездках по горным маршрутам и рекомендовали обращаться к официальным туроператорам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что число подтопленных домов в результате паводка в Омской области выросло до 64.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.