Вооруженные силы России поразили склад ракет «Сапсан» ВСУ и комплектующие к ним
Вооруженные силы России поразили склад ракет «Сапсан» ВСУ
Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry
Российские военные также ликвидировали более 50 боевиков Украины.
Российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что групповой удар по складу был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, по данным ведомства, российские военные также уничтожили в 142 районах пункты дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.
«Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего», — говорится в публикации.
Ранее 5-tv.ru писал, что за минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 46 украинских дронов. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Нижегородскую, Воронежскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую и другие области. Все беспилотники были перехвачены и уничтожены.
