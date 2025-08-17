В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами, есть пострадавшие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Экскурсионный внедорожник с туристами опрокинулся на горной дороге в районе села Красная Воля.

По предварительным данным, водитель УАЗа «Патриот» не справился с управлением при движении по подъему, в результате чего машина завалилась набок. Инцидент произошел в Сочи утром 17 августа около 9:30. В момент аварии в салоне находились десять человек, организовавших джипинг-тур по окрестностям.

На кадрах, опубликованных 5-tv.ru, видно перевернутый автомобиль и туристов, пытающихся его поставить на колеса. Другие участники поездки доставали из салона вещи и относили их в сторону дороги.

По информации прокуратуры Краснодарского края, в ДТП пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего. Все они, а также водитель, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия. В частности, прокуратура намерена дать оценку законности организации джипинг-туров и соблюдению требований безопасности при оказании подобных услуг.

Ранее власти региона неоднократно предупреждали об рисках при несанкционированных экскурсиях в горной местности и необходимости обращаться только к официальным туроператорам.

