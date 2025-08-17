Фото: AP/ТАСС

Москва надеется на перемены после выборов нового генерального директора организации в 2025 году.

Организация ЮНЕСКО игнорирует разрушение культурного наследия в Курской области, которое совершается Вооруженными силами Украины. Об этом заявил директор департамента МИД России по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям, а также исполнительный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.

«Давно не видим особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вещам, которые касаются именно Российской Федерации. Эта ситуация нас не радует, она прискорбна и не нова», — отметил Алимов в комментарии «РИА Новости».

Дипломат также выразил надежду, что с приходом нового генерального директора ЮНЕСКО, выборы которого пройдут в конце 2025 года, ситуация может измениться.

