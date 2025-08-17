В Молдове у здания парламента проходят протесты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Люди недовольны решениями, которые принимает действующая власть.

В Молдове проходят протесты у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Десятки граждан страны вышли на площадь. Они недовольны нарастающим экономическим кризисом, безработицей и высоким уровнем инфляции. На митинге выступают сторонники всего блока оппозиции.

В этот раз протестующие собрались у здания, где утверждали новых членов конституционного суда. Осенью в стране должны пройти выборы.

«По мнению молдавской оппозиции, по результатам парламентских выборов состав конституционного суда может подать в отставку, чтобы не быть частью старой-новой власти и тех решений, которые она принимает», — сказал Василий Мойсеенко.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что до парламентских выборов осталось чуть больше месяца — около 40 дней.

«Выборы 28 сентября. Уже видно, что нынешняя власть осознает, что, скорее всего, парламентское большинство не получит, поэтому они пытаются подстраховаться разными способами», — уточнил Додон.

Политик пояснил, что буквально пару недель назад власть поменяла законы и дала дополнительные полномочия президенту действующему Майе Санду. Это, по мнению Додона, антиконституционно.

