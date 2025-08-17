NYT сообщила об одном из требований России по Украине на саммите на Аляске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В издании раскрыли новые детали переговоров лидеров РФ и США.

Во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным на территории Украины. Об этом сообщила газета The New York Times, со ссылкой на европейских чиновников.

«Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине», — сказано в публикации.

Также, по данным издания, российский президент потребовал гарантии по обеспечению безопасности русских православных церквей на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Инициатором проведения разговора выступила Венгрия. Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили проблематику украинского кризиса. Также дипломаты поговорили о взаимодействии двух стран и утвердили будущий график двухстороннего политического диалога.

