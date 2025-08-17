Вот и лето прошло: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

На предстоящей неделе, с 18 по 24 августа, в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности за семь дней на столичный регион обрушится до 73 мм осадков. Такое количество, по его подсчетам, равно семи ведрам воды на один квадратный метр.

«Зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели», — добавил синоптик.

Евгений Тишковец отметил, что ночью столбики термометров могут опуститься до +7 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +15 до +20 градусов. Подобная погода, как отметил метеоролог, больше соответствует климату осени.

Помимо этого, Тишковец рассказал, что ждет жителей Центральной России. Как он утверждает, за пределами столицы погода мало чем будет отличаться от московской. Синоптик прогнозирует холод с периодическими ливнями.

«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25…+30», — добавил Евгений Тишковец.

