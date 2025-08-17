Препятствие на пути: в Вашингтоне Зеленского может ждать засада

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

После саммита на Аляске Трамп пригласил главу киевского режима к себе на личную встречу.

Президента Украины Владимира Зеленского, который 18 августа должен в Вашингтоне встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, может ждать засада. Об этом сообщает британский новостной телеканал Sky News.

По мнению издания, лидер киевского режима прекрасно знает о «рисках», но боится, что его выставят «препятствием» на пути к мирному урегулированию украинского конфликта, поэтому вынужден он лично посетить Овальный кабинет.

Sky News вспомнили также и последнюю горькую встречу Зеленского и Трампа, которая, к слову, закончилась ссорой. Президент Украины в спешке покинул Америку, не пробыв там и пары часов. В тот раз глава Незалежной должен был подписать соглашение об украинских ресурсах. Но все пошло не по плану.

Британское издание уверено, что положение Зеленского отягощается еще и тем, что Трамп открыто симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину. Об этом стало известно после саммита на Аляске. Глава Белого дома поговорил по телефону с лидером киевского режима и заявил, что придерживается российской позиции, то есть Зеленский должен отказаться от территориальных претензий и прекратить боевые действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейские сторонники Украины в панике. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он привел в пример пару западных статей, в которых говорилось, что Зеленский на встречу с Трампом лететь один не может.

